UEFA Avrupa Ligi'ne 2. eleme turundan katılan Beşiktaş'ın, Danimarka ekibini elemesi halinde karşılaşması muhtemel takımlar belli oldu. Siyah-Beyazlılar, Midtjylland'ı elerse Tromsö-Hradev Kralove eşleşmesinin galibiyle karşı karşıya gelecek.
Beşiktaş, 3. eleme turunda Midtjylland ile ilk maçını 23 Temmuz Perşembe günü TSİ 21.00'de Tüpraş Stadyumu'nda karşı karşıya gelecek.
Danimarka'daki rövanş maçı ise 30 Temmuz Perşembe günü TSİ 20.00'de oynanacak.
Muhtemel rakipler Tromsö ve Hradev Kralove de maçlarını aynı günlerde yapacak.