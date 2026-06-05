Beşiktaş’ta İtalyan teknik adam döneminin başlaması çok yakın... Kartal, İtalyan hocalara yabancı değil. Siyah-beyazlılarda Çizme’den gelen ilk isim Giuseppe Meazza’ydı. İnter efsanesi, 1948’de Beşiktaş’a gelip 100 gün görev yaptı. 1957’de Leandro Remondini iki yıl Kartal’ın hocalığını yapmıştı. Ve son olarak Nevio Scala. İtalyan hoca, 2000-2001 sezonunda siyah-beyazlıları çalıştırmıştı. Şimdi yeni İtalyan hocanın Vincenzo İtaliano olması bekleniyor. 48 yaşındaki teknik adamın oyun felsefesi ise ülke doğasına aykırı. Çünkü İtaliano, savunmacı değil hücumcu...

KANAT FORVETİ SEVER

4-3-3 ve 4-2-3-1 oyun formatlarıyla ofansif futbol oynatan 48 yaşındaki hoca, kanat forvetlere çok güveniyor. Bazı maçlarda takımı goller yese de hücumcu futboldan vazgeçmeyen İtaliano’nun tek handikapı ilk defa İtalya dışına çıkacak olması. Ancak İtalyan hoca, geçmişte çalıştırdığı takımlara çabuk uyum sağladı. Başarıları şöyle: Trapani’de adından söz ettirdi. Spezia’yı İtalya Serie B’den Serie A’ya çıkardı. Fiorentina’yla Konferans Ligi’nde üst üste iki kez final oynadı. İtalya Kupası’nda final oynadı. Fiorentina’da kupa sevinci yaşayamadı ama Bologna’ya 50 sene sonra kupa kazandırdı.