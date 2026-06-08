Teknik direktör tercihini Vincenzo İtaliano’dan yana kullanan Beşiktaş, transfer mesaisine başladı. İtaliano, Futbol Direktörü Önder Özen ve Başkan Serdal Adalı’yla yaptığı toplantıda 8 transfer talep etti. Kaleci, sol bek, sol stoper, orta saha, iki sol kanat, sağ kanat ve forvet isteyen İtalyan hocanın önceliği iyi ve usta bir golcü… Beşiktaş, daha önce listeye aldığı isimlere Dusan Vlahovic ve Vangelis Pavlidis’i ekledi.

SERDAL ADALI DEVREDE

Juventus ile anlaşamayan ve bonservisi elinde olan Vlahovic, senelik 10 milyon Euro maaş talep ediyor. “Transfer için ne gerekiyorsa yapmaya hazırım” diyen Başkan Serdal Adalı, Vlahovic’in isteğini karşılayabilir. Pavlidis için ise Benfica’ya 20 milyon Euro teklif yapıldığı ileri sürüldü. Portekiz basını ise 27 yaşındaki golcü için Benfica’nın 50 milyon Euro bonservis bedeli talep ettiğini yazdı. Adalı, Portekiz’deki gücünü kullanıp, Benfica’yı ikna etmeye çalışacak.