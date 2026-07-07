Transferin hızlı takımlarından Beşiktaş kaleci transferinde de mutlu sona ulaştı. Siyah-beyazlılar Bayern Münih forması giyen Alexander Nübel ile anlaşmaya vardı.29 yaşındaki Alman kalecinin bu akşam İstanbul’a gelerek sağlık kontrolünden geçeceği belirtildi. NÜBEL'İN PERFORMANSI Geçtiğimiz sezonu VfB Stuttgart'ta kiralık olarak geçiren Alman kaleci, tüm kulvarlarda 49 maçta toplamda 4.470 dakika görev aldı. Bu müsabakaların 14'ünde kalesini gole kapatan Nübel, kalan maçlarda toplamda 70 kez topun filelerle buluşmasına engel olamadı. 📊 ANKET Arjantin-Mısır karşılaşmasında turu kim atlar? 1 / 1 Arjantin-Mısır karşılaşmasında turu kim atlar? Arjantin Mısır

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