Beşiktaş’ın yeni teknik direktörü Vincenzo Italiano, ilk sınavında oynattığı tempolu futbolla dikkat çekerken, saha kenarındaki bitmek bilmeyen enerjisiyle de maçın öne çıkan isimlerinden biri oldu. 90 dakika boyunca neredeyse kulübe çizgisinde hiç durmayan İtalyan teknik adam, oyuncularıyla birlikte koştu, mücadeleden kopan isimleri anında sert şekilde uyardı ve maçın her anını adeta sahada yaşayarak yönetti.

TARAFTARI ETKİLEDİ

Italiano’nun en dikkat çeken özelliklerinden biri ise detaylara verdiği önem oldu. Analist ekibiyle sürekli iletişim halinde kalan deneyimli çalıştırıcı, saha kenarındaki görüntülü analiz sisteminden pozisyonları geriye sardı. Oyuncularına doğru ve yanlış tercihleri tek tek gösterdi. Yardımcılarından anlık raporlar isteyen Italiano, kenardaki ekibinden aldığı verilerle oyuna sürekli müdahale ederek hem takımı hem de taraftarı etkileyen bir ilk izlenim bıraktı.