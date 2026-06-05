Sergen Yalçın ile yol ayrılığının ardından yaklaşık iki haftadır teknik direktör arayışlarını sürdüren Beşiktaş'ın son durağı İtalya oldu. Siyah-Beyazlılar, son olarak Serie A'da Bologna'yı çalıştıran Vincenzo İtaliano ile 2 yıllık anlaşma sağladı.

İKİ YILLIK ANLAŞMA

Bologna ile 28 Mayıs'ta yollarını ayıran 48 yaşındaki teknik adam ile yapılan sözleşmenin 2 yıllık olduğu öğrenildi. İtalyan basınından Gianluca DiMarzio'nun haberine göre ise tecrübeli çalıştırıcıya yıllık 6 milyon euro; teknik ekibine ise yıllık 2.5 milyon euro maaş ödenecek.

BOLOGNA'DA TARİHE GEÇTİ

Vigontina, Arzignano, Trapani, Spezia, Fiorentina ve Bologna'da görev alan İtaliano, son kulübü Bologna'da elde ettiği başarılarla tarihe geçti. Pres gücü yüksek, tempolu ve hücum futbolunu tercih eden deneyimli çalıştırıcı, 2024-25 sezonunda İtalya Kupası finalinde Milan'ı yenerek kupayı kazandırmış ve 51 yıl sonra kulübün bu turnuvadaki ilk başarısının mimarı olmuştu.

Bir önceki kulübü Fiorentina'da ise 2023 ve 2024 yıllarında UEFA Konferans Ligi'nde finale yükselme başarısı göstermişti. 2023'te İngiliz ekibi West Ham'a 2-1 kaybeden Vincenzo'nun öğrencileri; 2024'te ise uzatmalarda Yunan temsilcisi Panathinaikos'a yenilmişti.