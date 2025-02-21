Trendyol Süper Lig'in 25. haftasında ikas Eyüpspor'a konuk olan Beşiktaş, rakibini 3-1 mağlup ederek puanını 41'e yükseltti. Bu sezon şampiyonluk hedefinin uzağında kalan siyah-beyazlı ekip, elde ettiği 3 puanla Avrupa Kupaları'na katılma yolundaki rakibi Eyüpspor'un 1 puan önüne geçmeyi başardı

Beşiktaş'ın ara transfer döneminde kadrosuna kattığı Keny Arroyo, siyah-beyazlı formayla ilk maçına Eyüpspor karşısında çıktı. Trabzonspor maçında yedekler arasında olmasına rağmen oyuna girmeyen Ekvadorlu oyuncu, 76. dakikada Joao Mario'nun yerine oyuna dahil oldu ve hücum bölgesinin sağında görev yaptı.

Solskjaer ile kaybetmiyor

Beşiktaş, yeni teknik direktörü Ole Gunnar Solskjaer'le çıktığı 4. lig maçından da yenilgisiz ayrıldı.

Norveçli teknik adam, yeni kariyerinde çıktığı ilk maçta Antalyaspor ile 1-1 berabere kalırken daha sonra oynadığı Sivasspor ve Trabzonspor maçlarının ardından Eyüpspor'u da mağlup etti.

Solskjaer'in görev aldığı süreçte siyah-beyazlı takım tek yenilgisini UEFA Avrupa Ligi'nde Hollanda ekibi Twente karşısında aldı.

Eski Beşiktaşlı Tayfur Bingöl sevinmedi

Beşiktaş'ın Eyüpspor'a bonservisini kiraladığı Tayfur Bingöl, karşılaşmanın henüz 39. saniyesinde attığı gol sonrası sevinç gösterisi yapmadı.

Emre Mor'un savunmanın arkasına attığı topa hareketlenerek Mert Günok'u mağlup eden Tayfur Bingöl, topun kaleye girmesinin ardından elini kaldırarak takım arkadaşlarının gol sevincine katılmadı.

Eyüpsporlu oyuncu 2022-23 sezonunu Beşiktaş'ta kiralık geçirdikten sonra 2023-24 sezonunda Alanyaspor'dan siyah-beyazlı takıma bonservisiyle transfer oldu.

Beşiktaş, bu sezonun başında Tayfur Bingöl'ün bonservisini Eyüpspor'a kiraladı.

Beşiktaş direklere takıldı

Karşılaşmaya 39. saniyede geriye düşerek başlayan Beşiktaş, 16 dakikada yakaladığı iki fırsatta üst direği geçemedi.

Rashica'nın 9. dakikada altı pas içindeki şutunda üst direğe takılan siyah-beyazlılarda, 16. dakikada da Joao Mario'nun vuruşunda top, üst direkten oyun alanına döndü.

Rafa Silva gollerine devam etti

Beşiktaş'ın Portekizli yıldızı Rafa Silva, Eyüpspor maçında da gollerini sürdürdü.

Karşılaşmanın 18. dakikasında ceza sahasında buluştuğu topu düzgün vuruşla ağlara göndererek takımının beraberlik golüne imza atan Rafa Silva, ligdeki 7, toplamda 12. golünü kaydetti.

Ligde oynanan son Trabzonspor karşılaşmasında da fileleri havalandırarak beraberlik golünü atan Portekizli yıldız, cezası nedeniyle Sivasspor maçında görev alamazken 1-1 biten Antalyaspor maçında da ağları havalandırmıştı.

Immobile bu haftayı da golsüz kapattı

Beşiktaş'ın tecrübeli isimlerinden Ciro Immobile, Eyüpsopr karşısında da gol sevinci yaşayamadı.

Performansıyla siyah-beyazlı takımda eleştirilen isimler arasında yer alan İtalyan oyuncu, ligin ikinci yarısında henüz gol atmayı başaramadı.

Son golünü ilk yarının son maçında Bodrum FK'ye atan Immobile, ikinci yarıda oynanan Samsunspor, Antalyaspor, Sivasspor ve Trabzonspor maçlarının ardından Eyüpspor'u da boş geçti.

Bu sezon ligde 10 maçta tabelayı değiştiren tecrübeli futbolcu, Rafa Silva'nın attığı golde pası veren isim olurken 27. dakikada yakaladığı net fırsatı ise gole çeviremedi.

Teknik direktör Solskjaer, ikinci yarıda Immobile'yi kenera alırken forvet bölgesinde Semih Kılıçsoy'u görevlendirdi.

Semih Kılıçsoy ikinci golünü attı

Beşiktaş'ta geçen sezon attığı gollerle adından söz ettiren Semih Kılıçsoy, bu sezon ikinci golünü Eyüpspor'a attı.

Karşılaşmanın 46. dakikasında Ciro Immobile'nin yerine oyuna dahil olan genç golcü, 60. dakikada yakaladığı fırsatı gole çevirerek takımını 3-1 öne geçirdi.

Ligde bu sezon ilk golünü Göztepe'ye atan Semih, UEFA Avrupa Ligi'nde de Beşiktaş'ın 2-1 kazandığı Malmö maçında gol sevinci yaşamıştı.