Beşiktaş, transfer sezonunda hareketli günler yaşıyor. İlk olarak Outtara'yı renklerine bağlayan siyah beyazlı ekip, bir takviyeyi daha açıkladı.
Beşiktaş, sol kanat pozisyonunda oynayan Fransız asıllı Türk oyuncu İlhan Fakılı'yı Ligue 2 ekiplerinden Clermont Foot'tan renklerine bağladı. Siyah beyazlılar, 1.8 milyon euro bonservis ödeyeceği 20 yaşındaki oyuncuyu İstanbul'a davet etti.
Beşiktaş'ın açıklaması şu şekilde: "Profesyonel Futbolcu İlhan Fakılı, sağlık kontrolleri ve transfer görüşmelerinin tamamlanması için bu akşam İstanbul'a gelecektir.
İlhan Fakılı’yı taşıyan uçak bu akşam 23.05’de İstanbul Havalimanı Dış Hatlar Terminali’nde olacaktır. "