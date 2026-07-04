Beşiktaş, transfer sezonunda hareketli günler yaşıyor. İlk olarak Outtara'yı renklerine bağlayan siyah beyazlı ekip, bir takviyeyi daha açıkladı. Beşiktaş, sol kanat pozisyonunda oynayan Fransız asıllı Türk oyuncu İlhan Fakılı'yı Ligue 2 ekiplerinden Clermont Foot'tan renklerine bağladı. Siyah beyazlılar, 1.8 milyon euro bonservis ödeyeceği 20 yaşındaki oyuncuyu İstanbul'a davet etti. Beşiktaş'ın açıklaması şu şekilde: "Profesyonel Futbolcu İlhan Fakılı, sağlık kontrolleri ve transfer görüşmelerinin tamamlanması için bu akşam İstanbul'a gelecektir. İlhan Fakılı’yı taşıyan uçak bu akşam 23.05’de İstanbul Havalimanı Dış Hatlar Terminali’nde olacaktır. "

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