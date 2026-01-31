Trendyol Süper Lig'in 20’nci haftasında Beşiktaş ile TÜMOSAN Konyaspor, Tüpraş Stadı’nda karşılaştı. Karşılaşmayı Beşiktaş 2-1 kazanırken, yeni transfer Kristjan Asllani, siyah-beyazlı forma altında çıktığı ilk maçta kırmızı kart gördü.

Beşiktaş'ın Torino'dan transfer ettiği Asllani, 76. dakikada Cengiz Ünder'in yerine oyuna dahil oldu. Beşiktaş'ın Orkun Kökçü ile attığı golde yaptığı orta ile pay sahibi olan Arnavut futbolcu, oyuna girdikten 6 dakika sonra ise kırmızı kart görerek oyun dışı kaldı.

Karşılaşmada son bölümler oynanırken Asllani, Deniz Türüç'e yaptığı faul sonrası hakem Batuhan Kolak'tan sarı kart gördü. Ancak Video Yardımcı Hakem (VAR) uyarısının ardından pozisyonu tekrar izleyen Batuhan Kolak, 82. dakikada sarı kartı iptal ederek 23 yaşındaki futbolcuya doğrudan kırmızı kart gösterdi.

Böylelikle Asllani, Beşiktaş formasıyla çıktığı ilk maçta 6 dakika sahada kalabildi.