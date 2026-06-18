2026 Dünya Kupası'nda son dakika galibiyetlerine bir yenisi eklendi... L Grubu'nda Gana, Beşiktaşlı Amir Murillo'nun milli takımı Panama'yı 90+5'te Caleb Yirenkyi'nin attığı golle 1-0 mağlup etti. Son dakika golüyle adeta kendinden geçen Yirenkyi, sevinci sırasında formasını yırttı...
Murillo ise 90 dakika sahada kaldı ve Gana'nın yıldızı Semenyo karşısında başarılı bir savunma performansı sergiledi.
Bu sonuçla birlikte Gana; Hırvatistan'ı 4-2 yenen İngiltere'nin ardında L Grubu'nda 2. sıraya yerleşti.
Gana, bir sonraki maçını 23 Haziran Salı günü TSİ 23.00'te İngiltere ile oynayacak.
Beşiktaşlı Murillo'nun Panaması ise 24 Haziran Çarşamba gecesi TSİ 02.00'de Hırvatistan ile karşı karşıya gelecek.