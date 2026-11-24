Trendyol Süper Lig'de Beşiktaş'ın zorlu Konyaspor deplasmanından 4-2'lik galibiyetle ayrıldığı karşılaşmada rakip fileleri iki kez havalandıran Dusan Vlahovic, sergilediği etkileyici performansla hem siyah-beyazlı taraftarları mest etti hem de gol krallığı yarışında zirveye adını yazdırdı. Sırp santrforun siyah-beyazlı formayla yakaladığı bu müthiş çıkış, uzun yıllar top koşturduğu İtalya'da da büyük yankı uyandırdı. Çizme'nin önde gelen spor mecraları, Vlahovic'in son haftalardaki durdurulamaz grafiğini manşetlerine taşıyarak yıldız oyuncuya övgüler yağdırdı. GOLCÜ İSME ÖVGÜ YAĞMURU İtalyan spor basınının Dusan Vlahovic'in Konyaspor performansı ve gol krallığı yürüyüşüne ilişkin öne çıkardığı değerlendirmeler şu şekilde yansıdı: Virgilio: "Juventus, gördün mü? Vlahovic 2 golle deplasman tabusunu yıktı. Vlahovic, Spalletti'nin eksikliğini hissettiği türden bir santrfor."

Labaro Viola: "Italiano'yla gerçek Vlahovic geri döndü! Bir maçta daha 2 gol, 12 maçta 11 gol ve Türkiye'de gol krallığı zirvesi."

Goal: "Dusan Vlahovic'in altın kasım ayı: 3 maçta 5 gol ve Konyaspor'a karşı duble! Türkiye'de gol krallığına yükseldi."

Calciomercato: "Vlahovic durdurulamıyor! Konya'ya iki gol attı, 3 maçta 5 golle krallık yarışında zirveye çıktı."

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