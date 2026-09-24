A Milli Takım, UEFA Uluslar A Ligi'nde yarın Fransa ile karşılaşacak. Kocaeli'de oynanacak zorlu maç öncesinde ay-yıldızlı ekibin kadrosunda değişim yaşandı.
Beşiktaş'ın yıldızı İlhan Fakılı, aday kadroda çıkarıldı. A ve U21 Millî Takım teknik heyetlerinin ortak planlaması doğrultusunda Ukrayna ile oynanacak maçta Ümit Millî Takımımızın aday kadrosunda yer alacak.
TFF'den yapılan açıklama şu şekilde: "Beşiktaş'ta forma giyen İlhan Fakılı, A ve U21 Millî Takım teknik heyetlerinin ortak planlaması doğrultusunda Ukrayna ile oynanacak maçta Ümit Millî Takımımızın aday kadrosunda yer alacak. 20 yaşındaki hücum oyuncusu, Ukrayna müsabakasının ardından A Millî Takım aday kadrosuna dönecek."