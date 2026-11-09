2027 UEFA Avrupa U21 Şampiyonası Elemeleri Play-Off Turu'nda 13 Kasım Cuma günü Rize’de Çekya’yı konuk edecek Ümit Milli Takım aday kadrosunda değişikliğe gidildi. Ümit millilerde sakatlığı nedeniyle Demir Ege Tıknaz kadrodan çıkartılırken, Fatih Karagümrük’ten Barış Kalaycı aday kadroya dahil edildi.
TFF’den yapılan açıklamada, “Ümit Milli Takımımızın 2027 UEFA Avrupa U21 Şampiyonası Elemeleri Play-Off Turu'nda Çekya ile oynayacağı maçların aday kadrosundan Demir Ege Tıknaz sakatlığı nedeniyle çıkarıldı. Mısırlı.com.tr Fatih Karagümrük A.Ş. forması giyen Barış Kalaycı aday kadroya dahil edildi” ifadeleri kullanıldı.