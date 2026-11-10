UEFA Uluslar Ligi’nde 13 Kasım’da Almanya ile dev bir randevuya çıkacak olan Sırbistan Milli Takımı'nda aday kadro krizi patlak verdi. Sırbistan A Milli Takım Teknik Direktörü Veljko Paunovic, Beşiktaş’ta forma giyen Dusan Vlahovic’in kampa katılmama kararını düzenlediği basın toplantısında açık sözlerle ve imalı ifadelerle paylaştı.

Yıldız santrforun milli davete icabet etmemesini eleştiren bir üslupla konuşan Paunovic, şu ifadelerle tartışmanın fitilini ateşledi:

"Bana halletmesi gereken kişisel bir durumu olduğunu söyledi. Bu konuda söyleyebileceğim tek şey bu. Açıkçası onun adına konuşmam doğru olmaz; bu soruya cevap vermeye hazır olup olmadığını gidip doğrudan kendisine sormalısınız. Vlahovic'in yokluğu bizim için saha içinde elbette bir kayıp; ancak bu durum diğer oyuncuların milli formaya olan hazırlıklarını, sadakatlerini ve bağlılıklarını kanıtlamaları adına önemli bir fırsattır."

SOSYAL MEDYA AYAKLANDI: '40 YAŞINDAKİ MODRİC GELİYOR'

Paunovic’in, Vlahovic ile ilgili imalı açıklamaları, kısa süre içerisinde Sırbistan'da büyük bir öfke dalgasına dönüştü. Sosyal medya platformlarında binlerce Sırp taraftar, milli görevden kaçmakla suçladıkları Beşiktaşlı forvete tepki yağdırdı.

Sırp futbolseverlerin yaptıkları sert yorumlarda özellikle komşu ülke Hırvatistan'ın kaptanı Luka Modric üzerinden yapılan kıyaslamalar dikkat çekti:

"40 yaşındaki Modric, milli takım kampını bir kez bile kaçırmadı. Ama Dusan, milli takım için oynaması gerektiğinde kasık bölgesinde hep bir sorun yaşıyor ya da özel bir bahane buluyor..."

"Artık herkes gerçeklerin farkına varmalı. Milli formayı taşımak istemeyen biri bir daha asla kadroya çağrılmamalı."

"Neden Sırbistan için ter dökmüyorsun? Ne zaman bu ülkenin sana ihtiyacı olsa ya sakatsın ya da çözülmeyen 'özel' bir sorunun var!"

14 MAÇTA 10 GOL KATKISI VERDİ

Sezon başında Beşiktaş kadrosuna katılan ve siyah-beyazlı formayla sergilediği performansla Süper Lig'e damga vuran 26 yaşındaki dünya yıldızı, Türkiye'de adeta kariyerinin en formda günlerini yaşıyor. Beşiktaş formasıyla çıktığı 14 resmi karşılaşmada 9 gol ve 1 asistle doğrudan 10 gole etki eden süperstar, kulübündeki bu parlak grafiğe rağmen ülkesinde patlak veren milli kriz nedeniyle kariyerinin en çalkantılı süreçlerinden biriyle yüz yüze kaldı.