Trendyol Süper Lig'in 28. haftasında Fenerbahçe'nin sahasında Beşiktaş'ı 90+11'de penaltı golüyle mağlup ettiği karşılaşmanın ardından pozisyonun içindeki Emmanuel Agbadou, yayıncı kuruluşa sert açıklamalarda bulunmuştu.

Fildişi Sahilli savunmacı, şunları söylemişti:

"Pozisyon ceza sahası dışında ve hakem olmayan bir şeyi icat etti. Şampiyonluk bunlar olmadan da kazanılabilir. Utanılacak bir durum. Asla penaltı değil. Ceza sahası içinde bile değil. Hakemin VAR'a danışmaması imkansız. Dürüstçe kazanarak şampiyon olunabilir. Bu tarz kararlarla bu ligin iyi olması mümkün değil."

28 yaşındaki savunmacı, Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) tarafından bu açıklamaları nedeniyle Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'na (PFDK) sevk edildi.