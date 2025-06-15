Beşiktaş'ta kadro planlaması tüm hızıyla devam ederken takımdan ayrılacak isimler de önem taşıyor. İtalyan ekiplerinin, siyah-beyazlı ekibin yıldızlarına ilgisi bulunuyor.

RASHICA'YA TALİP ÇIKTI

Kartal'ın Kosovalı yıldızı Milot Rashica, yuvadan uçabilir. İtalya’dan Genoa, Rashica’ya resmen talip oldu. Beşiktaş, 28 yaşındaki futbolcu için 8-9 milyon Euro talep ediyor. İtalyanlar bu rakamı kabul ederse transferin gerçekleşmesi bekleniyor. Rashica ara ara sakatlıklar yaşasa da geçen sezon 41 maçta 5 gol 12 asistlik performans sergiledi.

İKİ KULÜP IMMOBILE'NİN PEŞİNDE

Beşiktaş'ın gelecek sezon kadrosun da düşünmediği, gitmemesi halinde ise ücretinde indirim istediği Ciro Immobile hakkında ülkesinde flaş bir transfer iddiası ortaya atıldı. Corriere dello Sport’un haberine göre; Fiorentina ve Milan’ın talip olduğu Immobile, İtalya’ya geri dönebilir. Fiorentina Başkanı Rocco Commisso’nun ise bu transferde Milan’ın önüne geçebilmek için 35 yaşındaki golcüye 2 yıllık sözleşme teklif ettiği belirtildi.