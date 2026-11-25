UEFA Avrupa Ligi'nin 5. haftasında yarın İsrail temsilcisi Hapoel Beer-Sheva ile karşılaşacak Beşiktaş, yaklaşık sekiz saat süren yolculuğun ardından Batum'daki oteline ulaştı. Olumsuz hava koşulları nedeniyle uçakla tamamlanamayan yolculuk, Rize'den otobüsle sürdürüldü.

Batum seferi sırasında şiddetli türbülans yaşayan ve bir süre havada tur atan uçak, hava şartları ve kule izni nedeniyle iniş yapamadı. Rotanın Rize'ye çevrilmesinin ardından kafile burada taraftarlar tarafından karşılandı.

Siyah-beyazlılar, otobüsle Artvin'in Kemalpaşa ilçesindeki Sarp Sınır Kapısı'na geçti. Sınır işlemlerinin tamamlanmasının ardından Gürcistan'a giren kafile, Batum'da konaklayacağı otele vardı. Gecikme nedeniyle teknik direktör Vincenzo Italiano'nun maç öncesi basın toplantısı iptal edildi.

"SON ANDA İNİŞTEN VAZGEÇTİ"

Otele varışın ardından basın mensuplarına açıklama yapan Beşiktaş Futbol Direktörü Önder Özen, pilotun kararını şu sözlerle anlattı:

"Uçağı kullanan pilot çok akıllıca bir karar verdi ve son anda inişten vazgeçti. Bir tehlike atlattık. Yaklaşık sekiz saat süren bir yolculuk yaptık."

Özen, uçakta yaşananlara ilişkin de "Uçakta korktuk. Ben uçaktan korkmuyorum sanıyordum ama ben de korktum. Hepimizin sevdikleri var. Çok şiddetli türbülanslar oldu. Uzun sürdü, panik yapanlar oldu. Doğal olarak herkes korktu. Daha önce böyle bir durum yaşamamıştım." dedi.

"BAHANELERİN ARKASINA SIĞINMAYACAKLAR"

Karşılaşmanın aslında bir iç saha maçı olduğunu belirten Özen, dinlenme süresinin çok kısıtlı kaldığını ve iki günlük dezavantajları bulunduğunu söyledi. Zorlu yolculuğa rağmen takıma güvendiklerini vurgulayan Özen, şöyle konuştu:

"Ben Beşiktaş takımına baktığımda bahanesi olan gönülsüzler değil, hikayesi olan kahramanlar görüyorum. Onlar bahanelerin arkasına sığınmayacaklar. İşlerini yapmaya çalışacaklar ve yapacaklar. Buna inanıyoruz. Hepsine güveniyoruz. Bahane yok."

BEŞİKTAŞ'TAN PAYLAŞIM GELDİ

Beşiktaş Kulübü de yolculukla ilgili paylaşımında "Hiçbir şimşek bizi yıldıramaz. Kartallar yüksekten uçar" ifadelerini kullandı.