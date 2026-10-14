Yoğun maç temposuna girilirken Beşiktaş’ta Teknik Direktör Vincenzo İtaliano, rotasyona yönelecek. İtalyan teknik adamın milli arada sakatlığına rağmen takıma dönen ve Kocaelispor maçında sahada olan Orkun Kökçü’yü dinlendireceği öğrenildi. Üst üste gelen maç trafiğinde oyuncusundan yüzde 100 verim almak isteyen İtaliano, Hoffenheim deplasmanında Orkun’u kulübeye çekebilir. Kartal’ın hocasının kafasındaki orta saha üçlüsü Salih, Olaitan ve Miretti. İtalyan Miretti, Kocaeli karşısında sergilediği performansla göze girmişti.

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