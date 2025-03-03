Fatma Turgut'un eskiden solisti olduğu Model grubunun 2014 yılında çıkardığı 'Değmesin Ellerimiz' şarkısını önceki gün Beşiktaş İskelesi'nde söyledi.
'Değmesin Ellerimiz'i çalan sokak müzisyenlerini duyan Turgut, onlara sürpriz yaparak şarkıya eşlik etti.
"MÜZİK YAPMAKTAN ASLA VAZGEÇMEYİN"
Ünlü şarkıcı o anları sosyal medya hesabından şu ifadelerle paylaştı:
"Büyükada dönüşü, deniz taksiden indim ve bir baktım ki 'Değmesin Ellerimiz' çalıyor. Dedim ki Duygu'ya 'Doğru mu duyuyorum ben?'Sonrasında olan bu. Çok mutluyum, gözlerim doluyor yazarken. Konserimde ağırlamak istiyorum onları. Müzik yapmaktan asla vazgeçmeyin."
İMAMOĞLU'NDAN ANLAMLI PAYLAŞIM
İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu da Fatma Turgut'un paylaşımını alıntılayarak "Müzik, meydan, gençler… Çok güzel" ifadelerini kullandı.