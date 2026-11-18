Teknik direktörlük görevine Emre Belözoğlu'nun getirilmesinin ardından kadrosunu güçlendirerek şampiyonluk yarışında yeniden iddialı konuma gelmek isteyen Fenerbahçe'de transfer çalışmaları hız kazandı. Kadro planlaması doğrultusunda Semedo ile yollarını ayırmayı düşünen sarı-lacivertli yönetim, bu bölgeye yapılacak takviye için Göztepe formasıyla sergilediği performansla dikkatleri üzerine çeken Arda Okan Kurtulan'ı transfer listesinin ilk sırasına yazdı.

ITALIANO İSTEDİ AMA FENERBAHÇE'Yİ SEÇTİ

Transfer yarışının perde arkasına dair edindiği bilgileri paylaşan gazeteci Aydın Cingöz, Beşiktaş cephesinin yoğun ilgisine rağmen ibrenin Fenerbahçe'den yana döndüğünü aktardı. Siyah-beyazlıların İtalyan teknik direktörü Vincenzo Italiano'nun da Arda Okan'ı kadrosunda görmeyi çok istediğini belirten Cingöz, oyuncunun kararının sarı-lacivertli kulübe büyük bir avantaj sağladığını vurgulayarak şu ifadeleri kullandı: