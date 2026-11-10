Beşiktaş Erkek Basketbol Takımı'nın ABD'li guardı Jaylen Nowell, burnundaki kırık nedeniyle ameliyat oldu. Acıbadem Maslak Hastanesi'nde gerçekleştirilen operasyonun ardından oyuncunun rehabilitasyon sürecine başlandı.
Siyah-beyazlı kulüp, Nowell'ın sağlık durumuna ilişkin açıklamasında, "Gerçekleştirilen ameliyat sonrasında oyuncumuzun rehabilitasyon sürecine başlanmıştır" ifadelerine yer verdi.
Beşiktaş, ABD'li oyuncuya geçmiş olsun dileklerini ileterek en kısa sürede parkelere dönmesini temenni etti.