UEFA Avrupa Ligi'nin 5. haftasında İsrail'in Hapoel Beer-Sheva takımını Gürcistan'ın Batum şehrinde konuk edecek Beşiktaş, bugün öğle saatlerinde kafile halinde yola çıktı. Ancak siyah beyazlıların seyahat planlamasında beklenmedik bir durum yaşandı.

Beşiktaş kafilesini taşıyan uçak, hava şartları sebebiyle henüz Batum'a iniş yapamadı. Beşiktaş kafilesini taşıyan uçağın Rize-Artvin Havalimanı'na inip kara yoluyla Batum'a geçecek. Bu durumdan kaynaklı olarak da Vincenzo Italiano'nun basın toplantısı iptal edildi.



Beşiktaş'ın Hapoel karşılaşmasının hakemi Morten Krogh ve ekibi de Trabzon'a zorunlu iniş yaptıktan sonra kara yolu üzerinden Gürcistan'a geçiş yaptı. Gün içinde Beşiktaş-Hapoel maçı için Batum’a gitmeye çalışan taraftarlar da hava koşulları nedeniyle Gürcistan’a inemedi. Uçaklar Trabzon’a iniş yaparken taraftarlar kara yolu ile Batum'a gitti.