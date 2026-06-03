Beşiktaş, kaleci arayışlarına devam ediyor. Siyah-beyazlılar, Kocaelispor’un başarılı file bekçisi Serhat Öztaşdelen için nabız yokladı. Körfez ekibinin 21 yaşındaki kaleci için 5 milyon Euro istediği ortaya çıktı. Beşiktaş yönetimi, bu talebi karşılayamayacaklarını ancak Kocaeli’ye oyuncu önerebileceklerini iletti. Yabancıda ise kaleci adayları Agustin Rossi, Jorgensen ve Orlando Gill.

FORVETE PARAGUAYLI

Golcü arayışlarını sürdüren Beşiktaş için Güney Amerika’dan yeni bir iddia geldi. El Futbolero Ecuador’daki habere göre Kartal, A Milli Takım’ın Dünya Kupası’ndaki rakiplerinden Paraguay’ın golcüsüne kancayı taktı. Beşiktaş’ın Alex Arce’yi gündemine aldığı belirtildi. 30 yaşındaki forvet, Rivadavia’da forma giyiyor.