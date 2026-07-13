Beşiktaş, günün ilk maçında TSİ 12.00'de Slovak ekibi Dinamo Malzenice ile karşılaşacak. Basına kapalı yapılacak müsabaka, Beşiktaş'ın konakladığı X-BIONIC SPHERE'de oynanacak. Beşiktaş, TSİ 18.30'da ise Anton Malatinsky Stadı'nda bir diğer Slovakya temsilcisi Spartak Trnava ile karşı karşıya gelecek. Siyah-beyazlılar, bu müsabakaların ardından Slovakya kampını noktalayacak. 1 Temmuz'da Slovakya'ya gelen Beşiktaş'ın 14 günlük yurt dışı kampının, kafilenin Trnava'dan İstanbul'a dönüşüyle son bulması bekleniyor. Siyah-beyazlı takım, daha sonra Danimarka ekibi Midtjylland ile oynanacak UEFA Avrupa Ligi ikinci eleme turu ilk maçına İstanbul'da hazırlanacak.

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