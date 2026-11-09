Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin 7. haftasında Karşıyaka, sahasında Beşiktaş'ı 84-83 mağlup etti.
Salon: Mustafa Kemal Atatürk Karşıyaka
Hakemler: Mehmet Karabilecen, Can Mavisu, Tolga Akkuşoğlu
Karşıyaka: Weber 12, El-amin 15, Kelly 13, Yavuz Gültekin 9, Enoch 12, Muhaymin Mustafa 2, Starks 13, Hakan Sayılı 5, Egemen Yapıcı, Ouattara 3
Beşiktaş: Dotson 12, Walker Iv 17, Metecan Birsen 3, Brown 6, Zizic 8, Berk Uğurlu 2, Morgan 7, Wilbekin 10, Omoruyi 2, Furkan Korkmaz 8, Gabriel 8
1. Periyot: 17-22
Devre: 40-38
3. Periyot: 52-59