Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi play-off turu ilk maçında bugün Litvanya temsilcisi Kauno Zalgiris'i ağırlıyor. Tüpraş Stadı'nda oynanacak mücadele saat 20.00'de başlayacak. UEFA Avrupa Ligi'nde ikinci ve üçüncü eleme turlarını geçmeyi başaran siyah-beyazlı futbol takımı, play-off turu ilk maçında Kauno Zalgiris karşısında rövanş öncesinde avantajlı bir skor elde etmeye çalışacak. Mücadelenin ilk 11’leri belli oldu.
Karşılaşmanın ilk 11’leri şöyle:
Beşiktaş: Nübel, Murillo, Djalo, Emirhan, Rıdvan, Salih, Orkun, Olaitan, Trossard, Cerny, Oh
Kauno Zalgiris: Mikelionis, Karashima, Sirgedas, Leo Ribeiro, Fiolic, Oliveiri, Hernandez, Burba, Edokpolor, Kastrati, Ourega
DUSAN VLAHOVİC KADRODA
Beşiktaş'ın UEFA'ya bildirdiği oyuncu listesinde yeni transfer Dusan Vlahovic de kadroda yer aldı. Teknik direktör Vincenzo İtaliano’nun şans vermesi halinde Vlahovic, mücadelede forma giyebilecek. Ayrıca Siyah-beyazlı takımda Fransız sol bek Kassoum Ouattara, kırmızı kart cezasını tamamladı. UEFA Avrupa Ligi 3. eleme turu ilk maçında Hradec Kralove deplasmanında ikinci sarı karttan kırmızı kart gören Ouattara, rövanşta forma giymemişti.