Beşiktaş, Trendyol Süper Lig'in 7. haftasında 11 Ekim Pazar günü sahasında Kocaelispor ile karşılaşacağı maçın hazırlıklarına devam etti.
Siyah-beyazlı kulübün açıklamasına göre BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde teknik direktör Vincenzo Italiano yönetimindeki idman, 1,5 saat sürdü.
Isınma koşularıyla başlayan antrenman, yarı sahada top kapma, hücum ve savunma çalışmasının ardından dar alanda çift kale maçla tamamlandı.
Yarını izinli geçirecek Beşiktaş, mücadelenin hazırlıklarını 8 Ekim Perşembe günü sürdürecek.