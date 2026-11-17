Beşiktaş, Trendyol Süper Lig'in 12. haftasında 22 Kasım Pazar günü deplasmanda TÜMOSAN Konyaspor ile karşılaşacağı maç için hazırlıklarını sürdürdü.
Siyah-beyazlı kulübün açıklamasına göre, BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde teknik direktör Vincenzo Italiano yönetiminde gerçekleştirilen antrenman, ısınma koşularıyla başladı. Top kapma çalışmasının ardından dar alanda çift kale maç yapan futbolcular, idmanı bireysel şut çalışmasıyla tamamladı.
Beşiktaş, yarın yapacağı antrenmanla Konyaspor maçının hazırlıklarına devam edecek.