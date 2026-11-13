Beşiktaş, Trendyol Süper Lig'in 12. haftasında 22 Kasım Pazar günü deplasmanda TÜMOSAN Konyaspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü. Kulübün açıklamasına göre BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde basına kapalı yapılan idman, yaklaşık 1,5 saat sürdü. Siyah-beyazlı takım, teknik direktör Vincenzo Italiano'nun yönetiminde yapılan antrenmanda, kondisyon ve taktik çalıştı. Isınma koşularıyla başlayan idman, minyatür kalenin ardından dar alanda yapılan çift kale maç ve şut çalışmasıyla sona erdi. Beşiktaş, yarın yapacağı antrenmanla hazırlıklarına devam edecek.

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