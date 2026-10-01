Beşiktaş'ta eleştirilen Keny Arroyo Cruzeiro'ya transfer olmuştu. Brezilya ekibinde forma giyen genç oyuncu, performansıyla dikkat çekiyor. Arroyo, Brezilya'da Cruzeiro formasıyla çıktığı 2 maçta 2 gol kaydederken oynadığı futbolla da alkış alıyor.

7 AY SONRA SATMIŞTI

Beşiktaş, Şubat 2025'te Ekvador'un Independiente del Valle takımından bonservisinin yüzde 50'sini 5.6 milyon euroya aldığı Keny Arroyo'yu, 7 ay sonra 8.5 milyon euro ve sonraki satıştan yüzde 10 pay karşılığında satmıştı. Siyah beyazlı kulübün başkanı Serdal Adalı, scout transferi olarak kadrolarına kattığı genç oyuncunun geleceğinin parlak olduğunu ancak sabırlı olunması gerektiğini birçok kez vurgulamıştı.