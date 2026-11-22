Süper Lig'in 12. haftasında TÜMOSAN Konyaspor'a konuk olan Beşiktaş'ta, Dusan Vlahovic'in takımını 1-0 öne geçirdiği golün ardından saha kenarında iki farklı görüntü oluştu.
Siyah-beyazlıların yedek kulübesi ve teknik heyeti gol sevinci yaşarken teknik direktör Vincenzo Italiano, Junior Olaitan'a taktik vermeye devam etti.
İtalyan çalıştırıcı, golü kutlayan Olaitan'ı yanına çağırdı. Oyuncusuna saha içi yerleşimi ve yapması gerekenler konusunda talimatlar veren Italiano'nun bu anları kameralara yansıdı.