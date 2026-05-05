Ziraat Türkiye Kupası yarı finalinde Beşiktaş ile TÜMOSAN Konyaspor Tüpraş Stadı'nda karşılaştı. Konyaspor rakibini 90+8’de penaltıdan bulduğu golle devirdi ve adını finale yazdırdı.
TRİBÜNLERDEN TEPKİ, SU ŞİSESİ FIRLATILDI
Konyaspor’un attığı golden sonra tribünlerden protesto sesleri yükseldi. Siyah beyazlı taraftarlar 'Yönetim istifa' ve 'Sergen istifa' tezahüratları yaptı. Son düdüğün ardından tribünlerden tepkiler devam etti. Taraftarlar teknik direktör Sergen Yalçın'a tepki gösterirken tecrübeli teknik adama su şişeleri atıldı.