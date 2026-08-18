Beşiktaş, transfer çalışmalarında sağ kanat ve orta saha önceliğiyle devam ediyor. Siyah-beyazlı yönetim, bu pozisyonların ardından stoper hattını da güçlendirmeyi planlıyor.

Sabah'ın haberine göre öncelikle sağ kanat ihtiyacını gidermek isteyen Kartal, Benfica forması giyen Dodi Lukebakio için resmi girişimlere başladı. Kulüp yetkilileri, Belçikalı futbolcu için Portekiz ekibine 3 milyon euro kiralama bedeli ve 17 milyon euro satın alma opsiyonu içeren teklifini iletti.

Beşiktaş, Lukebakio'nun bonservisiyle ayrılmayı düşündüğü için bedelin yüksek olduğunu ancak kendi şartlarında transferi gerçekleştirmeyi hedefliyor. Alternatif isimler arasında Napoli'den David Neres ve Frosinone'den Fares Ghedjemis öne çıkıyor.

Başkan Serdal Adalı'nın, Napoli Başkanı Aurelio De Laurentiis ile bizzat görüştüğü iddia edildi. 29 yaşındaki sağ kanat oyuncusu David Neres için İtalyan ekibinin 20 ile 25 milyon euro aralığında beklentisi olduğu aktarıldı. İtalya Serie A ekiplerinden Frosinone'de forma giyen Cezayirli futbolcu Fares Ghedjemis'in de listede olduğu belirtildi. Siyah-beyazlılar, bu isimler üzerinden sağ kanat tercihini netleştirmeye çalışıyor.