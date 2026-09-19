Amedspor, ara transfer döneminin son gününde Avusturya ekibi Sturm Graz forması giyen 18 yaşındaki Fransız forvet Axel Kayombo'yu kadrosuna katmak için anlaşmaya vardı. Ancak transfer süreci, FIFA'daki bir hata nedeniyle tıkanıklık yaşadı.

İki kulüp de gerekli evrakları zamanında FIFA sistemine yükledi. Ancak girilen bilgilerde sehven yapılan bir hata, verilerin birbiriyle eşleşmemesine neden oldu.

Amedspor ve Sturm Graz yönetimi, yaşanan hatanın kulüplerden kaynaklanmadığını ve evrakların süresi içinde iletildiğini belirterek FIFA'ya itirazda bulundu. Transferin tescil edilmesi için yapılan başvurular sonuç vermedi.

FIFA'DAN OLUMLU YANIT GELMEDİ

Beşiktaş maçı öncesinde kötü haber, FIFA'dan geldi. Uluslararası Futbol Federasyonları Birliği, Amedspor'un itiraz başvurusunu değerlendirdi ve transferi reddetti.

AMEDSPOR FORMASINI GİYEMEYECEK

FIFA'nın kararıyla birlikte Axel Kayombo'nun Amedspor'a transferi tamamen iptal oldu. 1,86 boyundaki genç hücum oyuncusu, yeşil-kırmızılı formayı giyemeyecek.

Kayombo, 2024-2025 sezonunda İsviçre ekibi Stade Lausanne-Ouchy'de kiralık olarak forma giymiş, 28 maçta 9 gol kaydetmişti. Sezon başında Sturm Graz'a transfer olan forvet, Amedspor'a geçiş hayalini FIFA'nın kararıyla yitirdi.