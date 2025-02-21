Trendyol Süper Lig'in 25. haftasında ikas Eyüpspor'un Beşiktaş ile sahasında oynayacağı karşılaşma öncesi maçın oynanacağı Recep Tayyip Erdoğan Stadyumu'nun zemini karla kaplandı.
Karşılaşma öncesi yoğun kar yağışı sürerken, ekipler karla kaplı stadyum zeminin temizlemek için çalışmalarını sürdürüyor.
Teknik direktör Arda Turan yönetimindeki ikas Eyüpspor, ligde oynadığı 23 müsabakada 11 galibiyet, 7 beraberlik ve 5 mağlubiyet yaşadı. Eflatun-sarılı ekip, topladığı 40 puanla 4. sırada kendine yer buldu.
Norveçli teknik adam Ole Gunnar Solskjaer'in çalıştırdığı Beşiktaş ise ligde oynadığı son 7 müsabakada 3 galibiyet, 4 beraberlik elde etti. Bu sezon ligde 22 maçta 10 galibiyet, 8 beraberlik ve 4 yenilgi yaşayan siyah-beyazlılar, 38 puanla 5. basamakta yer alıyor.