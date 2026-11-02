Celtic'te Alex Oxlade-Chamberlain, eski takımı Beşiktaş ile oynanacak UEFA Avrupa Ligi karşılaşması öncesinde ilk 11'e döndü. İngiliz futbolcu, İskoçya Premier Ligi'nde dün Falkirk'a 2-0 kaybedilen maça uzun bir aranın ardından ilk 11'de başladı.

Celtic Teknik Direktörü Martin O'Neill, karşılaşma öncesinde Sky Sports'a verdiği demeçte, İsveçli orta saha oyuncusu Benjamin Nygren'in yerine Oxlade-Chamberlain'i tercih etmesinin nedenlerini açıkladı.

NYGREN'İN AĞRILARI İLK 11 FIRSATI GETİRDİ

O'Neill, İngiliz oyuncudan beklentisini şu sözlerle anlattı: "Oxlade-Chamberlain'in o muhteşem tecrübesini getireceğini umuyorum. Gerçekten çok iyi bir futbolcu. Topla başa çıkabiliyor, bu harika. Bence son birkaç maçta eksikliğini hissettiğimiz bir şeyi bize verebilir. Bununla birlikte, bizim için çok önemli goller atma konusunda harika bir performans sergileyen Nygren şu anda biraz ağrı çekiyor, bu yüzden Alex'in maça ilk 11'de başlama fırsatı var."

Celtic formasıyla toplam 20 maça çıkan 33 yaşındaki futbolcu, iki gol kaydetti. Bu sezon ise sekiz karşılaşmada 363 dakika sahada kalan Oxlade-Chamberlain, henüz skor katkısı sağlayamadı.

ESKİ TAKIMI CELTIC PARK'A GELİYOR

Beşiktaş ile Celtic, 5 Kasım Perşembe günü Celtic Park'ta karşılaşacak. UEFA Avrupa Ligi mücadelesi TSİ 23.00'te başlayacak.

2023 yılında Liverpool'dan Beşiktaş'a transfer olan Oxlade-Chamberlain, siyah-beyazlı ekipte iki yıl geçirdi. Beşiktaş formasıyla 50 karşılaşmada beş gol ve bir asist üreten İngiliz futbolcu, Ağustos 2025'te takımdan ayrıldı. Altı ay kulüpsüz kaldıktan sonra şubat ayında Celtic ile 1,5 yıllık sözleşme imzaladı.