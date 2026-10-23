UEFA Avrupa Ligi'nin 3. haftasında Beşiktaş, Tüpraş Stadyumu'nda İngiltere Premier Lig ekibi Crystal Palace'ı konuk etti. Seyir zevki yüksek, temaslı ve karşılıklı gollere sahne olan nefes kesen mücadele 2-2'lik eşitlikle noktalandı. İki ekibin de sahadan birer puanla ayrıldığı kritik 90 dakikanın ardından, tabeladaki skordan çok yeşil sahalarda ender görülen sıradışı bir an maça damga vurdu.

GÖZLERİ KAPALI ŞEKİLDE DEVAM ETTİ

Karşılaşmanın tansiyonunun yükseldiği bölümlerde Beşiktaş'ın tecrübeli orta saha oyuncusu Wilfred Ndidi ile Crystal Palace'ın Fransız santrforu Jean-Philippe Mateta arasında kıran kırana bir ikili mücadele yaşandı. Rakibinden topu sökmek için yoğun çaba sarf eden Ndidi, yaşanan çekişme sırasında formasının yukarı sıyrılarak kafasına geçmesiyle beklemediği bir durumla karşılaştı.

Forması yüzünü tamamen kapatan ve görüş açısı bütünüyle sıfırlanan Nijeryalı futbolcu, hakemin düdüğünü beklemek ya da oyunu bırakmak yerine birkaç saniye boyunca körlemesine mücadeleye devam etti. Önünü görmeden rakibine temasını sürdüren ve topun peşini bırakmayan Ndidi'nin bu azmi, stadyumdaki taraftarları adeta mest etti.

TRİBÜNLERDEN ALKIŞ ALDI

Nijeryalı yıldızın hiçbir şey görmemesine rağmen sergilediği fedakarlık ve kazanma hırsı, siyah-beyazlı tribünlerin büyük takdirini topladı. Pozisyonun sonlanmasının ardından formasını düzelten tecrübeli futbolcu alkış yağmuruna tutulurken, yüzü kapalı şekilde mücadele ettiği o anlar sosyal medyada da gecenin en çok paylaşılan karesi oldu.