UEFA Avrupa Ligi'nin beşinci haftasında Beşiktaş ile İsrail ekibi Hapoel Beer-Sheva arasında oynanan karşılaşma, tribündeki olaylar nedeniyle durduktan sonra kaldığı yerden devam etti.

NUMAN KURTULMUŞ'TAN TEPKİ

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Beşiktaş ile İsrail ekibi Hapoel Beer-Sheva arasında Gürcistan'ın Batum şehrinde oynanan karşılaşmada yaşanan olaylara ilişkin, "Yetkili makamların ve uluslararası spor kuruluşlarının bu vahim hadise karşısında gerekli adımları ivedilikle atmalarını bekliyoruz." dedi.

Yaşanan olaylarla ilgili Gençlikve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak sosyal medya hesabından açıklama yaptı:

"Beşiktaş camiamızın yanındayız!

Bu akşam Gürcistan’da güvenlik güçlerinin Beşiktaş taraftarlarımıza yönelik orantısız müdahalesini şiddetle kınıyorum.

Sporun evrensel değerleriyle bağdaşmayan her türlü ayrımcılığın ve adaletsizliğin karşısındayız.

Türk sporunun ve taraftarlarımızın haklarını her platformda kararlılıkla savunmaya devam edeceğiz."

AK PARTİ SÖZCÜSÜ ÖMER ÇELİK'TEN TEPKİ

Yaşananlara AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'ten de tepki geldi. Resmi X hesabından tepki gösteren Çelik şu ifadeleri kullandı:

"Gürcistan’da oynanan maçta “FİLİSTİN’e ÖZGÜRLÜK” pankartı ve FİLİSTİN BAYRAĞI açan Beşiktaş taraftarlarına yapılan müdahale ve şiddet kabul edilemez.

Beşiktaş taraftarı insanlık ittifakı adına konuşmuş ve insanlığın sesi olmuştur.

İsrail takımının saha içindeki tahriklerini şiddetle kınıyoruz.

Olaylarda yaralanarak hastaneye kaldırılan taraftarlarımıza geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz. Vatandaşlarımızın durumunu yakından takip ediyoruz."

İÇİŞLERİ VE DIŞİŞLERİ BAKANLARINDAN TEPKİ

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Beşiktaş'ın UEFA Avrupa Ligi maçını izlemek üzere Gürcistan'ın Batum kentinde bulunan Türk vatandaşlarının durumuna ilişkin Gürcistan Dışişleri Bakanı Maka Botchorishvili ile telefonda görüştü.

Dışişleri Bakanlığı kaynaklarından alınan bilgiye göre, Beşiktaş'ın UEFA Avrupa Ligi maçını izlemek üzere Batum'da bulunan Türk vatandaşlarının durumu yakından takip ediliyor. Bakan Fidan, Gürcistan Dışişleri Bakanı Maka Botchorishvili ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Türkiye'nin Tiflis Büyükelçiliği ve Batum Başkonsolosluğu yetkililerinin stadyumda bulunduğu, Türk vatandaşlarının güvenliği ve haklarının korunması için gerekli tüm girişimlerin yapıldığı belirtildi.

Öte yandan İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, Gürcistan İçişleri Bakanı Sulkhan Tamazaşvili ile görüştü.

Kemal Kılıçdaroğlu da tepki gösterdi.

"Gürcistan’ın Batum kentinde Beşiktaş taraftarlarına yönelik gerçekleştirilen polis müdahalesini ve Filistin bayrağı açan taraftarların şiddete maruz bırakılmasını şiddetle kınıyorum. Filistin halkıyla dayanışma göstermek, zulme karşı ses yükseltmek ve özgürlük talep etmek suç değildir. Bir bayrağa, bir dayanışma mesajına tahammülsüzlük göstererek şiddete başvurmak kabul edilemez."