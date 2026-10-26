UEFA Avrupa Ligi'nin 2. haftasında sahasında temsilcimiz Beşiktaş'a 3-2 kaybeden Hoffenheim, bu mağlubiyetin ardından kötü gidişata son verdi.

Beşiktaş yenilgisinin ardından Bundesliga'da Mönchengladbach'ı deplasmanda 2-1 mağlup eden Hoffenheim, UEFA Avrupa Ligi'nde de sahasında Fransız ekibi Lyon'u 3-0 devirdi. Son olarak Bundesliga'da dün ev sahibi olarak çıktıkları maçta ise ligin kalburüstü ekibi Leverkusen'i 3-0 yenmeyi başardılar.

MAÇ SONU TOPLANTISI YENİDEN GÜNDEM OLDU

Bundesliga'nın ilk 5 haftasında 1 galibiyet ve 4 mağlubiyetle sahadan ayrılan Hoffenheim, Beşiktaş yenilgisinin ardından adeta yeniden küllerinden doğdu. Mavi-Beyazlı takımın ligde ve Avrupa'da zorlu maçlarda üst üste aldığı bol gollü galibiyetlerin ardından takımın teknik direktörü Christian Ilzer'in, Beşiktaş maçının ardından yaptığı toplantı yeniden gündem oldu.

Tecrübeli çalıştırıcı, temsilcimize karşı aldıkları 3-2'lik mağlubiyetin ardından soyunma odasına gitmeden takımı sahada toplamış ve öğrencilerine sert bir konuşma yapmıştı.