UEFA Avrupa Ligi'nin 5. haftasında temsilcimiz Beşiktaş'ın Batum'da oynadığı Hapoel Beer Sheva mücadelesi, saha dışındaki olaylarla da gündeme geldi. Karşılaşmanın ardından yaşanan gerginliklerin yankıları sürerken, Batum Havalimanı'nda yeni bir olay yaşandı.
İSRAİL BAYRAĞI AÇARAK KIŞKIRTMAYA ÇALIŞTILAR
Uçakların kalkışını bekleyen İsrailli taraftarlar, Batum Havalimanı'nda Türk yolcuları kışkırtmak için İsrail bayrağı ile Hapoel Beer Sheva takımının atkısını açtı.
TÜRK TARAFTARLARDAN SLOGANLI TEPKİ
İsrailli taraftarların hareketine Türk yolcular da sloganlarla karşılık verdi.
Türk taraftarlar, “Burası Türkiye, buradan çıkış yok” ve “Kahrolsun İsrail” şeklinde tezahürat yaptı.
GÜRCİSTAN POLİSİ MÜDAHALE ETTİ
Havalimanında yaşanan gerginliğin büyümesi üzerine Gürcistan polisi devreye girdi.
Polis ekipleri, tarafları sakinleştirerek olası bir arbedenin önüne geçti. Yaşanan olayda herhangi bir fiziki çatışma yaşanmadı.