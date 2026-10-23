Beşiktaş'ın UEFA Avrupa Ligi'nde İstanbul'da Crystal Palace ile 2-2 berabere kaldığı karşılaşma, İngiliz basınında Pierre Sage üzerinden değerlendirildi. Haberlerde, Palace'ın 10 kişi kalan rakibi karşısında galibiyete ulaşamaması ve Fransız teknik direktör üzerindeki baskı öne çıktı.

The Telegraph, "Sage için kurtuluş yok, Crystal Palace Beşiktaş karşısında gücünü kaybetti" başlığını kullandı. Gazete, İstanbul'daki puan kaybının hafta sonu oynanacak Newcastle United maçı öncesinde baskıyı artırdığını, Sage'in konumunun belirsizliğini koruduğunu yazdı.

10 KİŞİ İLE KAYBETMEDİ

Sky Sports, Jean-Philippe Mateta'nın geçen sezonki UEFA Konferans Ligi finalinden bu yana ilk golünü attığını belirtti. Yayın kuruluşu, buna rağmen Palace'ın 10 kişi kalan Beşiktaş deplasmanında beraberlikle yetinmek zorunda kaldığına dikkat çekti.

Independent da kırmızı kartın ardından Palace'ın galibiyet golünü bulamamasını öne çıkardı. Haberde, sezonun açılış gününden bu yana ilk kez ilk 11'de yer alan Mateta'nın gol attığı ancak bunun galibiyete yetmediği vurgulandı.

The Times, Sage'in takımının savunma hatalarının bedelini bir kez daha ödediği değerlendirmesini yaptı. Gazete, Palace'ın çok ihtiyaç duyduğu galibiyetten mahrum kaldığını yazdı.

BİR PUANA OLUMLU BAKANLAR DA VAR

BBC, Sage'in önemli bir galibiyeti kaçırdığını ancak zorlu ve dört gollü karşılaşmadan bir puan çıkardığını belirtti.

London Now ise beraberliği Palace açısından önemli bir ilerleme olarak değerlendirdi. Sage'in görevi üzerindeki baskının arttığı zorlu bir haftanın ardından İstanbul'da sergilenen oyunun hem teknik direktörün hem de takımın ihtiyaç duyduğu türden bir performans olduğunu yazdı.