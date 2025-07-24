UEFA Avrupa Ligi 2. ön eleme turunda Ukrayna'nın Shakhtar Donetsk takımını konuk eden Beşiktaş, sezonun ilk resmi maçında rakibine 4-2 yenildi.
Bu skorla 31 Temmuz'da Polonya'da oynanacak rövanş maçı öncesinde tur şansını zora sokan siyah-beyazlı oyuncular, zaman zaman taraftarlarının tepkisiyle karşılaştı.
Beşiktaşlı taraftarlar sezonun ilk maçında siyah-beyazlı oyunculara önce tepki gösterdi ardından destek verdi. Ukrayna ekibinin 2-0 öne geçmesinin sonrasında "Bu taraftara ayıp oluyor" diye tezahürat yapan Beşiktaşlı futbolseverler ilk yarının sona ermesinin ardından siyah-beyazlı futbolcuları tribünlere çağırarak moral verdi.
Öte yandan siyah-beyazlı taraftarlar, karşılaşmanın sonlarına doğru bir süre Sergen Yalçın lehine tezahürat yaptı. 4. golün ardından taraftarların büyük bölümü stadı terk ederken son düdüğün ardından yuhalayarak siyah-beyazlı oyuncuları protesto etti.