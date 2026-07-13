Yerli oyuncu kalitesini artırmak isteyen Beşiktaş, rotasını ezeli rakibi Fenerbahçe’ye çevirdi. Siyah-beyazlı ekibin hedefindeki isim Oğuz Aydın… İlk görüşme başkanlar düzeyinde gerçekleşti. Serdal Adalı, Aziz Yıldırım’ı telefonla arayıp, 25 yaşındaki milli futbolcuya resmen talip olduklarını söyledi.

ORKUN YİNE DEVREDE

Oğuz Aydın cephesinde ise siyah-beyazlı ekibin kaptanı Orkun Kökçü devrede. Salih Özcan’ın transfer edilmesinde etkili olan yıldız futbolcu bu kez yakın ilişkisini kullanarak Oğuz’u ikna etmeye çalışıyor. Fazla forma şansı bulamamaktan şikayet eden Oğuz Aydın, yeni sezonda da bu durumun devam etmesi halinde Beşiktaş’a gitmeye sıcak bakıyor. Gözler İsmail Kartal’ın vereceği kararda.