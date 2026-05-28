Gelecek sezon için son yıllardaki kasvet havasını dağıtacak bir kadro planlaması hedefleyen Beşiktaş, ara transferde gündemine gelen milli futbolcu Salih Özcan için yeniden düğmeye bastı. Sporx'teki habere göre Siyah-Beyazlılar, Borussia Dortmund'daki sözleşmesinin sona ermesiyle birlikte serbest kalan 28 yaşındaki ön liberoya ilerleyen günlerde teklif götürme hazırlığında. TEKLİFLERİ DEĞERLENDİRECEK Öte yandan Salih Özcan'ın tek talibi Beşiktaş değil... Avrupa kulüplerinin de ilgilendiği milli futbolcu, yaz döneminde gelecek teklifleri değerlendirmeye alarak son kararını verecek. Transfermarkt'a göre 3.5 milyon euro piyasa değerine sahip olan Salih Özcan, bu sezon 12 maçta ylanızca 74 dakika sahada kaldı.

www.sozcu.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber ve fotoğrafların her türlü telif hakkı Mega Ajans ve Rek. Tic. A.Ş'ye aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.