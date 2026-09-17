Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi'nin ilk haftasında Fransız ekibi Olimpik Marsilya'yı konuk ediyor. Tüpraş Stadı'nda oynanacak karşılaşma, saat 22.00'de başlayacak. Müsabakayı İtalyan hakem Andrea Colombo yönetecek. Karşılaşma, TRT 1'den canlı yayımlanacak. Kritik mücadelenin ilk 11'leri belli oldu.
Karşılaşmanın 11'leri:
Beşiktaş: Nübel, Murillo, Agbadou, Emirhan, Outtara, Salih, Orkun, Olaitan, Cerny, İlhan, Vlahovic
Marsilya: De Lange, Weah, Cornelius, Egan, Hojberg, Abdelli, Gomes, Abdallah, Maupay, Harit
TROSSARD KADRODA YOK
Vincenzo Italiano yönetiminde bu sezon istikrarlı bir görüntü çizen siyah-beyazlılar, Fransız temsilcisini yenerek Avrupa serüvenine 3 puanla başlamayı hedefliyor.
Bu karşılaşma öncesi Beşiktaş'a Leandro Trossard'dan kötü haber geldi. Belçikalı yıldız, ağrıları nedeniyle Marsilya maçında oynayamayacak.