Hafta başında teknik direktör Sergen Yalçın ile yollarını ayıran Beşiktaş'ta yeni dönem için ilk adım atıldı. Siyah-Beyazlılar, sportif direktörlük görevine Önder Özen'in getirildiğini duyurdu.
Beşiktaş'tan yapılan resmi açıklama şöyle:
"Futbol A Takımımızda yürütülmekte olan yeniden yapılanma çalışmaları doğrultusunda Önder Özen, Futbol Direktörlüğü görevine getirilmiştir.
Önder Özen'e çalışmalarında başarılar diler, kamuoyunun bilgisine saygılarımızla sunarız."
56 yaşındaki futbol adamı, 22 Mayıs 2013 - 15 Temmuz 2014 tarihleri arasında Beşiktaş'ta sportif direktörlük yapmıştı. Ardından kariyerine teknik direktör olarak devam eden Özen; Kasımpaşa'da 8 maç, Göztepe'de 5 maç çalıştıktan sonra 5 Nisan 2016'dan beri aktif görev almamıştı.