Transfer sezonuna hızlı bir giriş yapan Beşiktaş, kadroda eksik olan bölgeleri güçlendirmek için kollarını sıvadı.

Orta saha takviyesi için gözünü İngiltere'ye çeviren Siyah-Beyazlılar, aradığı ismi buldu.

GÖRÜŞMELER SÜRÜYOR

Beşiktaş, orta alana güç katmak için son olarak Arsenal forması giyen Thomas Partey için harekete geçti. The Mirror'ın haberine göre, Beşiktaş 32 yaşındaki Ganalı oyuncunun menajeriyle temas kurdu. İlk görüşmeler olumlu geçtiği ifade edilen haberde taraflar arasındaki görüşmelerin sürdüğü aktarıldı.

Arsenal ile olan sözleşmesi sona eren Partey için bonservis bedeli ödenmeyecek olması siyah-beyazlıların pazarlıklarda elini güçlendiren unsur oldu. Kariyerine Avrupa'da devam etmeye sıcak bakan Ganalı orta saha için İspanya, İtalya ve Suudi Arabistan'dan da talipler bulunuyor. Ancak The Mirror'ın haberine göre tek somut teklif Beşiktaş'a ait.

Geride bıraktığımız sezon Arsenal'de 52 maçta göre alan 32 yaşındaki orta saha, 4 gol ve 3 asistlik performans sergiledi.