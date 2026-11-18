Beşiktaş Fuzul, EuroLeague'in 12'nci haftasında sahasında Real Madrid'i 83-79 mağlup etti. Basketbol Gelişim Merkezi'ndeki karşılaşmanın ardından siyah-beyazlılar 6 galibiyete ulaştı. Real Madrid ise 5'inci kez yenildi.

İlk periyodu 18-15 önde tamamlayan Beşiktaş Fuzul, soyunma odasına da 45-37 üstün girdi. Ev sahibi ekip, üçüncü periyodu 64-54 önde bitirdiği mücadeleyi 83-79 kazandı.

Beşiktaş Fuzul'da Jeffries 20 sayıyla takımının en skorer ismi oldu. Walker ve Wilbekin 15'er, Gabriel ise 11 sayıyla galibiyete katkı verdi. Dejulius ve Morgan 5'er; Dotson, Metecan Birsen ve Zizic 4'er sayı kaydetti.

Real Madrid'de Maledon'un 22 sayısı yenilgiyi önleyemedi. Smith 16, Feliz 13, Cabarrot 8, Abalde 7, Tavares ve Jones 5'er, Pradilla 2, Okeke ise 1 sayıyla oynadı.