Gençlerbirliği karşısında ortaya koyduğu dominant futbolla sahadan 3-0 galip ayrılan Beşiktaş, Süper Lig’in 11. haftasında hücum üretkenliği ve saha içi hakimiyetiyle rakiplerine gözdağı verdi. Karşılaşmayı tam 4.09 gol beklentisi (xG) ile tamamlayan siyah-beyazlılar, pozisyon zenginliği açısından haftanın açık ara lideri oldu. Bu alanda Kartal’ı 3.30 gol beklentisiyle Rizespor ve 2.61 ile Trabzonspor takip etti.

Siyah-beyazlıların rakip kalede kurduğu bu yoğun baskının temelinde ise kusursuz ön alan presi yer aldı. Rakibe savunma aksiyonu başına tanınan pas sayısını ifade eden PPDA metriğinde 8 değerine ulaşan Beşiktaş, Galatasaray ile birlikte 11. haftanın en boğucu presini uygulayan iki takımından biri olarak öne çıktı.

SAVUNMA İKİLİSİ RAKAMLARI COŞTURDU

Kartal’ın oyuna baştan sona hükmetmesinde stoper hattının topa sahip olma ve oyunu geriden kurma becerisi belirleyici rol oynadı. Savunmanın bel kemiği Emmanuel Agbadou, Gençlerbirliği mücadelesinde tam 121 kez topla buluşarak Süper Lig'de haftanın bu alandaki zirvesine yerleşti.

Fildişili savunmacıyı 109 dokunuşla partneri Emirhan Topçu takip etti. Milli stoper Emirhan, yalnızca savunma müdahaleleriyle değil hücum organizasyonlarındaki etkinliğiyle de parladı. Rakip yarı sahada yaptığı 47 isabetli pasla haftanın en yüksek değerine ulaşan genç savunmacı, adeta bir oyun kurucu gibi takımını hücuma taşıdı.

GEÇEN SEZONU ŞİMDİDEN SOLLADI

Sahadaki yüksek temposunu ve istatistiksel üstünlüğünü puan tablosuna da net şekilde yansıtan Beşiktaş, taraftarı önünde bileği bükülmeyen bir görüntü çizdi. Bu sezon evinde oynadığı 6 lig karşılaşmasının tamamını kazanarak sahasını adeta geçilmez bir kaleye dönüştüren siyah-beyazlılar, 11 hafta sonunda 22 puana ulaştı.

Geçtiğimiz sezonun aynı diliminde 17 puanda kalan Kartal, sergilediği 5 puanlık gelişimle hem oyun gücü hem de skor istikrarı açısından geçen yılki performansını şimdiden geride bıraktı.