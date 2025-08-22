Beşiktaş, uzun bir süredir görüşmelerini sürdürdüğü Rıdvan Yılmaz transferinde sona geldi. Altyapısından yetişen Emrecan Terzi ve Jurasek transferlerinden isteği verimi alamayan siyah beyazlılar aynı pozisyon için Rıdvan’ı gündemine almıştı.

Eski oyuncusuyla temasa geçen Kartal daha sonra Rangers ile de anlaşma sağlandı. Transferin kısa süre içinde tamamlanması ve 3+1 yıllık sözleşme imzalanması bekleniyor.

KONUŞULAN RAKAM: 4.5 MİLYON EURO

Beşiktaş altyapısından yetişen ve daha önce kulübe önemli bir bonservis geliri kazandırarak Rangers'a transfer olan Rıdvan'ın, siyah-beyazlılara geri dönmeye hazır.

İskoç ekibinin 23 yaşındaki sol bek için bonservis beklentisi 4-5 milyon civarında olacak.

2023 yılında Beşiktaş'tan 4 milyon Euro karşılığında Rangers'a transfer olan Rıdvan Yılmaz, İskoç ekibinde 77 maçta süre alırken, 2 gol ve 6 asist kaydetti.